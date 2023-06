Travaux sous la RT 11 à Biguglia : risques de perturbation du trafic

La Collectivité de Corse réalise d'importants travaux de remplacement d'ouvrages hydrauliques sous la RT11 entre le pont du Bevincu et le rond-point n°4 depuis le 24 octobre 2022. Cette opération vise à doubler les capacités des anciens ouvrages. Afin de maintenir la circulation, les deux sens de circulation sur la RT11 ont été déviés tout en conservant 4 voies, en plusieurs phases successives. Actuellement, la circulation est déviée sur les bas-côtés pour permettre le remplacement des ouvrages hydrauliques au centre. Cette première phase sera suivie de deux autres, avec le basculement de la circulation du côté ouest, puis du côté est, pour poursuivre les travaux. La RT11 retrouvera sa configuration normale à l'automne 2024. La Collectivité de Corse appelle les usagers à la plus grande prudence dans cette zone de travaux, en particulier par temps de pluie. La vitesse est limitée à 50 km/h et les dépassements sont interdits pour les poids lourds.