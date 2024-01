Thierry de Peretti sur Arte avec "Enquête sur un scandale d'état"

Alors qu'il vient de terminer le tournage de son nouveau film, A son image, adapté du roman de Jérôme Ferrari, le réalisateur Thierry de Peretti est à l'honneur sur la chaine franco-allemande avec la première projection, en clair, de son précédent long métrage Enquête sur un scandale d'état. En effet, Arte diffuse ce mercredi 17 janvier le film en première partie de soirée, à 20 h 55. Il sera, ensuite, disponible en replay jusqu'au 15 février sur Arte.tv



Un pas de côté

Avec ce film porté par Roschdy Zem et Pio Marmai, le réalisateur insulaire, très attaché à son île et à son histoire, a fait escale à Paris. Prenant comme point de départ l’enquête au long cours d’un journaliste de Libération et d’un indic infiltré, il s'est engouffré dans les réseaux occultes du trafic de drogue français – jusqu’aux plus hautes sphères de l’État. Pour le journal Trois Couleurs, Enquête sur un scandale d'état est « un film labyrinthique et fascinant qui ne cesse d’élargir le champ pour restituer, par la fiction, un peu de la complexité du réel. » A ne pas manquer sur Arte.



Photo : Pio Marmaï avec Antonia Buresi et Alexis Manenti dans « Enquête sur un scandale d'état » de Thierry de Peretti © Pyramides