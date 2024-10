Terra Eretz : deux cérémonies d’hommages aux victimes du 7 octobre 2023

- Le 7 octobre 2024 àl'auditorium du musée de Bastia à 20H30

- Le 9 octobre 2024 à Grosseto Prugna au centre culturel de PORTICCIO à 12H00

Inscription obligatoire en suivant le lien ci dessous ou les QR codes de l’affiche :

L’association Terra Eretz organise deux cérémonies d’hommages aux victimes du 7 octobre 2023 en partenariat avec le KKL et U Cumitatu corsu per u 7 d'ottobreLes cérémonies auront lieu :Nous souhaitons sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’Ile aux terribles moments que vivent aujourd’hui Israël et son peuple en combattant contre la barbarie qui nous menace tous.Il s’agit aussi de renouveler l’engagement indéfectible de l’immense majorité des Corses auprès du peuple juif et de réclamer la libération des otages.