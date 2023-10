Tennis : Le RC Ville-di-Pietrabugno organise son 1er tournoi "toutes catégories confondues" de la saison 2023/2024

Le RC Ville-di-Pietrabugno organise son premier tournoi "toutes catégories confondues" de la saison 2023/2024. Le club accueille donc les amateurs de tennis au complexe sportif l'Orange Bleue, situé à la Route du fort de Toga, Ville-di-Pietrabugno. Les matchs se dérouleront du Samedi 21 Octobre au Samedi 11 Novembre 2023.

Ce tournoi, affilié à la FFT et qualificatif pour les championnats de Corse 2024, couvrira plusieurs catégories, dont les Seniors Simple Messieurs, les Seniors Simple Dames, les Jeunes et les Doubles.

Les inscriptions sont ouvertes aux participants, avec des frais de 25 € pour les tableaux seniors et 15 € pour les tableaux jeunes.