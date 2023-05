Tallone : la 3e édition des 24h de la biodiversité revient les 27 et 28 mai

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Tallone et de la Fête de la nature 2023, la commune de Tallone organise lesprochains, en partenariat avec le CPIE Centre Corse A Rinascita et avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité, la troisième édition desen Corse.Les habitants sont invités à participer à des ateliers gratuits permettant de leur faire découvrir la richesse du patrimoine naturel local et de leur faire prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans la connaissance de la biodiversité de leur territoire.: Tallone village08h30 - Les oiseaux du village10h30 - Rencontre avec les pollinisateurs (insectes)14h00 - Les petites bêtes des rivières - RDV Moulin de Granajo16h00 - Les plantes sauvages18h30 - Les chauves-souris - Film et débat19h30 - Apéritif de clôtureToute la journée à la salle des fêtes : accueil café et détente, buffet et collations, stands, animations et expositions.10h00 - Balade géologique - RDV Moulin de Granajo12h00 - Pique-nique partagé en bord de rivière - Moulin de Granajo vfoubert@cpie-centrecorse.fr ou 07 88 17 77 98