Au soir d’Halloween, au crépuscule, les contes et légendes se réveillent et prennent vie dans le village de Tallone. Chauve-souris, amphibiens, et oiseaux et papillons de nuit vous attendent pour vous les faire découvrir. Accompagnez-nous en famille pour une balade contée à la découverte de la faune nocturne !La balade d’une heure et demi vous guidera à travers les contes et légendes corses et vous initiera aux différents animaux qu’on peut croiser sur notre chemin la nuit.Rendez-vous à la salle polyvalente de Tallone à 17hN’oubliez pas d’apporter des chaussures de marche, des habits de saison ainsi qu’une lampe frontale/lampe torche pour un maximum de confort pendant la balade.Inscrivez-vous gratuitement en remplissant le formulaire https://urlz.fr/o6jI Pour plus d’info : 07 88 17 77 98 ou vfoubert@cpie-centrecorse.fr