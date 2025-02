Les 7 et 8 mars prochains, l’écrivaine Sylvie Germain sera l’invitée des « Rencontres d’auteur » organisées par Racines de Ciel à Ajaccio. L’occasion pour le public ajaccien de découvrir ou redécouvrir trois de ses ouvrages majeurs : La puissance des ombres (2022), La Pleurante des rues de Prague (1995) et Le Livre des Nuits (1985). Distinguée par plusieurs prix littéraires, dont le Prix Femina et le Prix Goncourt des lycéens, Sylvie Germain est l’une des figures incontournables de la littérature contemporaine française. Son œuvre, riche et poétique, mêle le réel au merveilleux et rappelle celle de Gabriel García Márquez. Très engagée, elle soutient également Bibliothèques Sans Frontières, une ONG œuvrant pour l’accès au savoir dans les pays en développement.