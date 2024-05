Super Nanny recherche des candidats en Corse

Connue pour ses phases d'observation et pour donner un coup de main à des parents parfois dépassés face au comportement de leurs enfants,Super Nanny va tourner des émissions en Corse L'équipe de production lance un appel à candidatures pour les familles dans le besoin. Dans le mail envoyé on peut lire "parents solos, parents d'ados, familles nombreuses ou recomposées, Super Nanny vient en aide à tous les types de famille. Vous vous sentez dépassés, ne trouvez plus d'équilibre et cela se fait sentir sur vos humeurs ? N'hésitez pas à contacter Super Nanny".Il est possible d'envoyer un message Facebook ici ou alors un mail à : casting.supernanny@warnerbros.com