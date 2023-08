"Strada Mea" : le premier album de Yan Paoloni

L'artiste-interprète bastiais Yoann Paoloni sort ce 1er août de son tout premier album, intitulé "Strada Mea"



"Strada Mea" est une œuvre sincère et authentique qui célèbre ses racines, ses valeurs, sa famille, ses amis et l'espoir d'un monde meilleur. En collaboration avec des talents tels que Tittò Limongi à l'écriture, Pierre Agostinetti au piano, Pierre-Paul Pieri à la basse, Vincenzu Lota à la batterie, Jeff Marinacce à la guitare et Stephane Mangiantini aux harmonies vocales, l'album offre une richesse musicale envoûtante.



L'album propose un voyage musical aux multiples facettes, allant de la folk à la pop en passant par la world music et le rock, reflétant ainsi la diversité des influences de Yoann Paoloni. Les arrangements et la production, réalisés par Vincenzu Lota à ATOM Studio, apportent une touche unique à chaque titre.





"Strada Mea" comprend 14 titres passionnants, dont une reprise inédite du morceau "Dumane Venerà" du célèbre groupe I Muvrini, enregistré en studio pour la première fois. Avant la sortie de l'album, plusieurs singles ont été dévoilés, tels que "L'amichi", "Un babbu", "Per voi", "U mo disegnu" et le très estival "Eiu ci sò", séduisant un public de plus en plus nombreux. Le soutien indéfectible de ce public a été essentiel pour concrétiser "Strada Mea". Plusieurs dizaines de personnes ont participé au financement de l'album sur la plateforme KissKissBankBank, en précommandant l'album, témoignant ainsi de leur attachement à l'artiste et à son univers musical unique. En prime,



Yoann Paoloni aura l'honneur de faire la première partie de deux événements incontournables. Il partagera la scène avec la légende Michel Polnareff à Ajaccio le 2 août lors du Festival Aiò, puis avec le groupe emblématique I Muvrini le 19 août à Saint-Florent.