Stages de soutien scolaire pendant les vacances de printemps

Près de 1 500 élèves de notre académie bénéficieront pour cette seconde semaine des congés de printemps (du 27 au 30 avril) du dispositif « Vacances apprenantes » mis en place par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour lutter contre les inégalités durant cette période de confinement et proposer un accompagnement personnalisé aux élèves en difficultés quel que soit leur âge

Ces cours gratuits de 6 heures concernent les élèves du CP à la terminale. Ils seront assurés à distance et en petits groupes par des professeurs volontaires. Plus de 200 professeurs de l’académie participeront à ce dispositif.