Samedi 21 et dimanche 22 octobre, l’association Pendô, en partenariat avec les associations Mandeo, Mikana, la Tribale Démarche et le CPIE_ A Rinascita, organise à la salle des fêtes de Soveria un évènement culturel hors-norme où les instruments à cordes des musiciens corses iront à la rencontre des percussions et vièles des griots du Burkina Faso. Au programme de samedi : 10h30, Initiation au tambour djembé avec Adama Koné; 14h30, Projection/débat autour du documentaire « Burkina Faso : l’école contre la guerre »; 16h30, Initiation au quadrille avec Ochju a Ochju; 18h30, Concert de mandolines avec Mandeo. A partir de 21h30, soirée musicale avec le Trio Koné/Dicko/Derminassian puis vers 22h30, ce sera le tour du Collectif Corso-Peulh où musiciens africains et insulaires croiseront leurs instruments.



Déjeuners et diners burkinabè payants sur réservation au 06.38.02 60.31.



Participation libre et entrée gratuite.



Dimanche, à partir de 10h, stage de percussions corporelles et danse africaine (25€ sur réservation 06.13.66.14.83), déjeuner africain (sur réservation au 06.38. 02.60.31), et à partir de 18h, les guitares et mandolines corses du groupe Tàlcini clôtureront les rencontres.