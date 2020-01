Soutien du PCF aux personnels sédentaires et navigants de la CMN

Nous partageons l’inquiétude et la colère des personnels sédentaires et navigants de la CMN qui sont depuis plus d’un an sous la menace d’une disparition de leur outil de travail et en conséquence de perdre leurs emplois.



Cette situation est la traduction d’une gestion aléatoire du dossier maritime par l’actuelle majorité régionale nationaliste qui a accumulé les procédures d’appels d’offres avec l’objectif politique, on le voit, irréaliste de créer une compagnie régionale quand il fallait veiller au maintien d’un service public de qualité dans le cadre d’un partenariat renforcé entre les deux opérateurs historiques sous pavillon français premier registre.



Les DSP transitoires, de raccordement et autres dérogations ont été empilées sous couvert de tests marché destinés, se disait-il, à mettre la Collectivité de Corse (CdC) à l’abri des contentieux et à satisfaire une Commission européenne poussant toujours plus à la concurrence. Sur les lignes de Propriano et Porto Vecchio, l’appel d’offres ayant été déclaré infructueux pour la seconde fois, la procédure tourne à l’imbroglio faute d’avoir fait le choix de la stopper quand il était encore temps.



Le processus ouvert en 2001 arrive à son terme dans le chaos. La SNCM et des centaines d’emplois ont été sacrifiés et maintenant c’est la CMN, pour des raisons identiques, qui se trouve dangereusement soumise à la logique de concurrence déloyale structurée par la déréglementation mise en œuvre au bénéfice des opérateurs low cost.



Certains y on vu la possibilité de dégager des excédents sur l’enveloppe de continuité territoriale pour utiliser cet argent de la solidarité nationale à d’autres fins mais la conséquence directe aura été de faire des personnels la variable d’ajustement de cette logique de dumping calée sur les offres les plus basses en l’occurrence celles de Corsica Ferries.