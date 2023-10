À 16h30 : Responsables de la Maison des Familles et de la Lutte contre le Cyberharcèlement.

À 17h30 : "Harcèlement au Travail - Éclairages sur les Mécaniques de Domination" par Gabriel Lucchini, Docteur en Philosophie.

À 18h : Dr. Charles Marcellesi, Psychiatre, abordera le thème du "Harcèlement en Milieu Scolaire".

L'association "Soutien Parents Enfants Educateurs" (SPEE) organise une conférence intitulée "Harcèlement Scolaire et au Travail" le lundi 16 octobre de 16h30 à 19h à la salle de l'école de Sotta. Le programme de la conférence comprend les interventions suivantes :La conférence sera suivie d'un buffet et d'une documentation disponible pour les participants. Cette rencontre est ouverte aux parents, aux jeunes, aux enseignants, aux professionnels de la santé, et à tous ceux qui souhaitent assister aux interventions, poser des questions, échanger et témoigner. Sur place, un stand proposera des flyers, des revues et des livres à consulter et à emprunter.Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page publique Facebook de SPEE CORSE DU SUD ou contacter le 06.37.81.32.88.