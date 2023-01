Sott'à e stelle di l'Europea : à Bastia, une semaine artistique dédiée à la danse et à la littérature

Cette semaine artistique dédiée à la danse et à la littérature accompagne cette période de transition entre le dépôt du dossier de candidature auprès du Ministère de la Culture le 2 janvier 2023 et le grand oral de la semaine du 27 février 2023 qui décidera des villes françaises sélectionnées pour continuer l’aventure.Ce programme vient convoquer notre rapport à l’Europe par l’invitation d’auteurs et acteurs issus de pays de l’Union Européenne : d’envolées sonores scandinaves en lectures et performances, en passant par la place de la Corse et des îles dans l’Europe, il s’agira d’interroger notre sentiment d’appartenance à cette « européanité » et de partager tous ensemble des moments de réflexion, de fête et de culture.Veuillez trouver en PJ le programme de cette semaine ainsi que le lien sur notre site internet : https://www.bastia.corsica/ blog/2023/01/13/sotta-e- stelle-di-leuropa-prugramma/