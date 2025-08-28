Soirée évènement au Cinéma de Costa Verde 'Lumière l'aventure continue" - Dimanche

20h15 : Ouverture des caisses

21h00 : Début de la conférence animée par Messieurs Bonnot-Galucci et Mannoni

21h45 : Début du film

Dans le cadre de la diffusion spéciale du documentaireune conférence sera animée avant séance par- étudiant bastiais en Doctorat d’histoire de l’art et du cinéma à la Sorbonne et- Directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque de France, directeur du Conservatoire des techniques cinématographiques et commissaire d'exposition.Cette conférence avant-film fera un focus sur les prémices de la création du cinéma par les frères lumières avant de s'orienter vers l'arrivée en Corse du cinéma et sa place dans le paysage insulaire.Voici le programme de la soirée :