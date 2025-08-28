CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Zonza : tensions entre la mairie et la société hippique après la fermeture temporaire de l’hippodrome de Viseo 28/08/2025 Stéphane Casalta, figure de la musique corse, est décédé brutalement à 56 ans 28/08/2025  Luri - Clap de fin pour "Opéra déconfiné" 28/08/2025 La Corse est placée en vigilance orange pour le risque orageux 28/08/2025
Les brèves

Soirée évènement au Cinéma de Costa Verde 'Lumière l'aventure continue" - Dimanche  28/08/2025

Soirée évènement au Cinéma de Costa Verde 'Lumière l'aventure continue" - Dimanche
Dans le cadre de la diffusion spéciale du documentaire « Lumière, l’aventure continue », une conférence sera animée avant séance par Vallecien Bonnot-Gallucci - étudiant bastiais en Doctorat d’histoire de l’art et du cinéma à la Sorbonne et Laurent Mannoni - Directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque de France, directeur du Conservatoire des techniques cinématographiques et commissaire d'exposition.
 
Cette conférence avant-film fera un focus sur les prémices de la création du cinéma par les frères lumières avant de s'orienter vers l'arrivée en Corse du cinéma et sa place dans le paysage insulaire.
 
Voici le programme de la soirée : 
  • 20h15 : Ouverture des caisses
  • 21h00 : Début de la conférence animée par Messieurs Bonnot-Galucci et Mannoni
  • 21h45 : Début du film 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos