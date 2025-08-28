Soirée évènement au Cinéma de Costa Verde 'Lumière l'aventure continue" - Dimanche

Dans le cadre de la diffusion spéciale du documentaire « Lumière, l’aventure continue »,
une conférence sera animée avant séance par Vallecien Bonnot-Gallucci
- étudiant bastiais en Doctorat d’histoire de l’art et du cinéma à la Sorbonne et Laurent Mannoni
- Directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque de France, directeur du Conservatoire des techniques cinématographiques et commissaire d'exposition. Cette conférence avant-film fera un focus sur les prémices de la création du cinéma par les frères lumières avant de s'orienter vers l'arrivée en Corse du cinéma et sa place dans le paysage insulaire.
Voici le programme de la soirée :
- 20h15 : Ouverture des caisses
- 21h00 : Début de la conférence animée par Messieurs Bonnot-Galucci et Mannoni
- 21h45 : Début du film