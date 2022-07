Si move in Paese : le festival Jazz in Aiacciu se délocalise

Les dates de la tournée :

C’est un festival itinérant que « Jazz in Aiacciu » propose cette année encore. Une série de concerts organisés dans les communes de l’intérieur de l’île, avec des artistes insulaires et d’ailleurs. Une véritable caravane de musique jazzy qui traversera les villages de Corse pour laisser s'évader des notes de saxo, de trompette, de piano ou de guitare sur les places publiques du rural.Cerise sur le gâteau : ces concerts sont gratuits, organisés par l'association Jazz in Aiacciu en partenariat avec les communes et avec le soutien de la Collectivité de Corse.