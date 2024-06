Si Stà Bè In Paese : trois concerts animés les communes du grand Bastia

Les rendez-vous estivaux Si Stà Bè In Paese reviennent avec une programmation de concerts live à partir de 19 heures :



- 28 juin : THE MONKEYS au Parc de Luccianella - Furiani

- 18 juillet : JEAN-CHARLES AVAZERI à la Tour de Miomo – Santa Maria di Lota

- 27 juillet SUPPLEMENT CHEESE à Guaitella – E Ville di Petrabugnu



Ces événements sont une occasion unique de créer du lien entre les générations, de favoriser les échanges entre la population locale et les touristes, et de redynamiser et animer les communes du territoire.