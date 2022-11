Session mafia à l'Assemblée de Corse : Le collectif anti-mafia Massimu Susini "inquiet"

Dans un communiqué le Collectif anti mafia Massimu Susini de dit "surpris et inquiet d’être sans aucune nouvelle des modalités d’organisation de la session extraordinaire de la CDC consacrée à la mafia."

En effet à deux jours de la session, le collectif il est sans nouvelle de la confirmation écrite des propositions qui lui a été faites "unanimement par la Conférence des Présidents le 8 novembre dernier. Et ce malgré les engagements pris."

Le collectif se dit dans "l’incompréhension totale alors que nous sommes à 48 heures de la

session. Ce débat attendu par toute la Corse et même au-delà, esesà un moment crucial qui mérite que son organisation soit publique et que ses participants soient informés en temps et en heure."