"Sensibilisation à la régulation des conflits" : une formation à Corte et Porto-Vecchio

Le samedi 16 décembre 2023, une formation sur la sensibilisation à la régulation des conflits sera organisée à Corte et Porto-Vecchio par Umani. Cet événement vise à fournir aux participants des outils et des compétences essentiels pour gérer les conflits de manière constructive et pacifique.

Au cours de cette journée de formation, les participants auront l'occasion d'explorer divers aspects de la régulation des conflits, y compris la communication efficace, la médiation, la gestion de la colère, et la résolution de conflits dans des contextes personnels, professionnels et communautaires.