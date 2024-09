Semaine Européenne de la Mobilité : « Balades Bastiaises » à vélo le 21 septembre

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre, la Communauté d’Agglomération de Bastia, engagée pour favoriser des pratiques de mobilité plus douces et plus durables, organisera ses « Balades Bastiaises », en partenariat avec l’Association « Adrien Lippini, Un vélo – Une vie ».



Samedi 21 septembre, des balades à vélo à assistance électrique d’environ 1h30 seront organisées au cœur de Bastia de 9h à 15h. Parcours : Place St Nicolas → Rue César Campinchi → Citadelle → A Rinella → Aldilonda ... 4 Départs : 9h – 11h – 13h – 15h Informations et inscriptions : transports@agglo-bastia.corsica - 06 58 29 18 49 – 06 11 42 42 71