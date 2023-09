Séisme meurtrier au Maroc : le communiqué de Per a Pace

Un terrible et meurtrier séisme survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre au sud-ouest du Maroc a touché de très nombreuses villes et villages entre Marrakech et Taroudant. L’association Per a Pace s’incline devant ce désastre humain et présente aux familles des victimes ses plus sincères condoléances. Per a Pace connaît bien le Maroc et sa population avec laquelle des liens d’amitié et de solidarité ont été tissés depuis les années 2000, notamment après le séisme survenu à Al Hoceima dans la région du Rif au nord du pays. Au mois d’avril dernier, Per a Pace se trouvait au Maroc auprès d’associations pour développer des actions de solidarité et d’échanges dans la région de Kenitra. Aujourd’hui, face à ce nouveau désastre humain et écologique, Per a Pace a d’ores et déjà contacté ses amis marocains pour les informer de sa disponibilité afin d’assurer une part de solidarité à l’égard de la population.