Per a Pace qui connaît bien le Maroc et sa population avec laquelle des liens d’amitié et de solidarité ont été tissés depuis les années 2000, lance un appel aux dons.



Au mois d’avril dernier, Per a Pace se trouvait au Maroc auprès d’associations pour développer des actions de solidarité et d’échanges dans la région de Kenitra. Aujourd’hui, face à ce nouveau désastre humain et écologique, Per a Pace a d’ores et déjà contacté ses amis marocains pour les informer de sa disponibilité afin d’assurer une part de solidarité à l’égard de la population.



Un appel aux dons est lancé pour venir en aide aux populations sinistrées.

Le lien