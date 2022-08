Séances de dédicaces en Corse avec Pierre-Paul Calendini pour "Un berger corse en mission auprès des jeunes d'Aix-en-Provence" :

Pierre-Paul Calendini, figure emblématique de l'association des Corses d'Aix, dédicacera son livre « UN BERGER CORSE EN MISSION AUPRÈS DES JEUNES D'AIX EN PROVENCE », les 8 et 9 août prochain à Porto Vecchio et Ajaccio à 17H30. Paru aux éditions La Petite Barque des Artistes en juin dernier, l'ouvrage est préfacé par Jean-François Bernardini.



Dans ce roman autobiographique, Pierre Paul caresse son passé et traverse des lieux de mémoire et d'histoire, entre la Corse et le continent. Si les anecdotes sont bien celles de l'ancien Président de l'amicale corse, elles n'en sont pas moins proche de la réalité de nombreux corses parti. Ce roman parle de jeunesse, de marche, d'écriture, de nostalgie aussi... il raconte le sentiment diasporique et la double appartenance, avec émotion et humour. Venez suivre le petit périple mystérieux de cet homme qui pendant près d'un demi-siècle a consacré sa vie à "épauler" des jeunes d'Aix en Provence, à l'école Saint Joseph.



Dates de dédicaces en Corse:

Lundi 8 Aout à 17 h 30 à Porto Vecchio ( Librairie Le Verbe du Soleil )

Mardi 9 Aout à 17 h 30 à Ajaccio ( Librairie La Marge )