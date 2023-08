· Le jeudi 24 août, rendez vous à 15H pour la visite hebdomadaire des trois églises de la Pieve, Santa Maria Assunta, Santa Croce et Sa Francesco. L'exposition sur l'histoire de la Corse au Moyen-âge reste présente dans Santa Maria Assunta. Participation libre au profit des travaux de restauration du patrimoine du village.



Le mercredi 9 août, Dany SIMONET vous parlera à Saint François, à partir de 21H, de l'affichiste du début du XX° siècle, Alfons MUCHA. "Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de l’affiche et précurseur de la publicité, Alfonse Mucha est l’un des artistes les plus célèbres d’Europe en son temps. Dès ses débuts, à l’aube de la Belle époque, son style fascine, magnifiant la nature, exaltant la beauté féminine, il s’applique à une grande variété d’œuvres et d’objets qui rencontrent un succès retentissant." Il fait l'objet actuellement d'une exposition au Grand Palais Immersif à ParisLe jeudi 10 août à partir de 21h, après la visite hebdomadaire des trois églises, les orgues de Saint François résonneront pour la troisième fois cette année avec Julia KNECHT la soprano lyrique que nous n'avons plus besoin de présenter, accompagnée à l'orgue par Frédéric ISOLETTA, claviériste (piano orgue clavecin), chef de chant et chef d’orchestre au Conservatoire de Marseille entre autresLe vendredi 11 août Kanelate sera présent au marché sur la place du Clocher pour vous présenter son travailLe samedi 12 août, deuxième édition de l'exposition multidisciplinaire, L'Ochju, a Piuma e a Mina (e l'Arechja), réunissant dans et autour de Santa Maria Assunta,o Pour l'Ochju, des œuvres d'artistes du visuels, la leçon de Ténèbres, série photographique d'Armand LUCCIANI, en noir et blanc, sur la semaine sainte à Saint Florent, Yannick DOUBLET, auteur de Corse et Âmes, Marie Josèphe FRANCESCHI, Thibault SCIACCA, Cathy SANTINIo Pour a Piuma, des auteurs qui vous dédicaceront leurs derniers ouvrages, Dominique ANTONI, Marielle COLLILIEUX, Olivier COLLARD, Marie FERRANTI, Eugène GHERARDI, Gilles MARTIN-SIMONET, Étienne ORSINI, Angèle PAOLI et Jean Philippe SERPIo Pour a Mina, des dessinateurs et des scénaristes de bandes dessinées, également en dédicace, les éditions Corsica Comix avec Lea MAURIZI (Back to paese II), Fred FEDERZONI et Desideriu (Petru Santu 9), Savieru GIACOMETTI, scénariste de Yakari, Lisandru RISTORCELLI (Chasseurs de sève)o Enfin, certains des participants ayant quelques talents en chants, ils risquent fort de vous enchanter en fin de journée, accompagnés d'autres participants surprises· Le lundi 15 août au soir, messe en l'église Santa Maria Assunta suivie de la procession aux chandelles en hommage à la Vierge, portée par la Confrérie et accompagnée par les chants de tous. La procession partira de Santa Maria Assunta pour aller au pied du Clocher et revenir en l'église. N'oubliez pas d'illuminer le village de lumieres sur les murs et fenêtres· Le mercredi 16 août, Dany SIMONET vous parlera à Saint François, à partir de 21H, de l'artiste allemande Paula MODERSOHN-BECKER. Au cours des quatorze années de sa vie d'artiste, elle réalise environ 750 toiles, treize estampes et environ un millier de dessins. Son style, particulièrement original, est le fruit d'influences multiples, aux confins de la tradition et de la modernité. Sa peinture présente des aspects mêlant l'impressionnisme de Cézanne, van Gogh ou Gauguin, le cubisme de Picasso, le fauvisme, l'art japonais ou encore de la Renaissance allemande. La force expressive de son œuvre résume à elle seule les principaux aspects de l’art au début du xxème siècle. Participation libre au profit des travaux de restauration du patrimoine du village.· Le jeudi 17 août, rendez vous à 15H pour la visite hebdomadaire des trois églises de la Pieve, Santa Maria Assunta, Santa Croce et Sa Francesco. L'exposition sur l'histoire de la Corse au Moyen-âge reste présente dans Santa Maria Assunta. Participation libre au profit des travaux de restauration du patrimoine du village.· Le vendredi 18 août, Christine SIMONET vous expliquera à nouveau comment elle ressent Pablo PICASSO. La conférence a lieu en l'église Saint François à partir de 21H. Participation libre au profit des travaux de restauration du patrimoine du village.· Le samedi 19 août, comme l'année dernière, dans et autour de l'église Santa Maria Assunta, A Mostra di u Sape Fà di Canari e in altrù, exposition du savoir faire de canarais et d'artisans alentours. S'y retrouveront galets et teghje peints, tableaux, dessins, photos, dessins, sculptures, céramiques et poteries, travaux de coutures, couteaux, bijoux. L'exposition se tient de 10H30 à 18H.· Le mercredi 23 août nouvelle séance de cinéma aux étoiles avec Cinémaquis. À partir du coucher du soleil aux alentours de 21H30. Afin de ne pas risquer une annulation en cas de météo défavorable, vent ou pluie, la séance pourra être déplacée dans le Centre Culturel. La participation est libre. L'important pour pouvoir poursuivre l'expérience est que cela permette à Cinémaquis de financer les droits et les frais d'exploitation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour la mise en place de la "salle". Installer les sièges et nous aider à dresser l'écran gonflable au pied du Clocher. D'autres séances pourraient être planifiées en septembre afion de pouvoir replanifier la diffusion de Ponyo, annulée pour cause de vent