Scole Corse di Bastia è di Biguglia : sò aperte e scrizzioni per a rientrata 2022

Sò aperte e scrizzioni per a rientrata 2022 in e duie Scole Corse di Bastia è di Biguglia (Bastia : in i lucali di a scola Georges Charpak - Biguglia : in i lucali di a scola Simone Peretti).

Per i zitelli di picculissima (à partesi da dui anni è mezu cù a cundizione d'esse puliti), piccula è media sezzione. Si ponu accettà ancu zitelli in grande sezzione chì pratechinu u corsu.



Per avè rinsignamenti o scrive i vostri figlioli, pudete mandà un messagiu à l’associu : associu@scolacorsica.corsica o chjamacci à u 06.29.65.76.42

Les inscriptions pour la rentrée 2022 au sein de la Scola Corsa de Bastia et de celle de Biguglia sont ouvertes.

Les écoles accueillent : des élèves de très petite section (à partir de 2 ans et demi), de petite et de moyenne sections. Des élèves peuvent également intégrer la grande section de maternelle à la condition qu'ils aient déjà une pratique de la langue corse (ce qui n'est pas le cas pour les autres niveaux).

Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter l'association : associu@scolacorsica.corsica ou 06.29.65.76.42

