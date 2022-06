Sartè : plusieurs spectacles pour la fin d'année du Centre d’Art Polyphonique de Corse

Le Centre d’Art Polyphonique de Corse, dans le cadre de son action pédagogique, vous invite à découvrir les spectacles de fin d’année de ses cours et ateliers réguliers le 15juin à partir de 18 heures.

Lors de cette restitution des cours suivis tout au long de leur formation, vous pourrez découvrir dans une première partie les jeunes élèves du dispositif « Atteddu : Puppeppu», qui interprèteront des chants issus du répertoire corse.

Lors de la seconde partie de cette restitution, les élèves du dispositif « Amparera » présenteront un spectacle intitulé « Papageno & Papagena », lors duquel ils entonneront des airs d’Opera et de comédie musicale. Chacun de ces airs correspondra à une émotion, qui fera apparaître un oiseau dans le public, pour aboutir à une surprise magique !

Enfin, la troisième partie, intitulée « Carte Blanche », mettra en scène les élèves du Pôle Territorial. Elle sera l’occasion pour eux d’exprimer leur personnalité artistique à travers des chants et des poésies de leur choix.



Une belle représentation lors de laquelle se mêleront chant actuel et chant lyrique, en toute complémentarité !