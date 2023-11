Sant’ Andria à Bastia : Un appel au dons à destination des associations caritatives

Pour sa 8e édition, la Ville de Bastia continue de mettre à l’honneur la Sant’ Andria, fête traditionnelle corse fédérant autour de valeurs telles que le partage et la solidarité tout en célébrant le passage de l’automne à l’hiver. La Ville a ainsi préparé une action de solidarité et un programme d’animations gratuites à destination de tous les publics afin de leur faire découvrir ou redécouvrir cette coutume fêté le 30 novembre.



Dès jeudi 9 novembre 2023, appel aux dons !

5 lieux municipaux ont été choisis pour récolter les dons à destination des associations caritatives

(uniquement denrées alimentaires non périssables).

• Hall de la Mairie centrale

• Casa di e Lingue

• Centre Social François Marchetti

• Maison des Services Publics

• Salle Polyvalente de Lupinu



Ces denrées sont à destination de 4 associations de solidarité : le Resto Social, l’association Partage, le Secours Populaire et les Restos du Coeur.





Du mercredi 29 novembre au 1er décembre, la Sant’Andria pour tous !

3 jours de fête pour célébrer la Sant’Andria. Le mercredi 29 novembre est dédié aux familles avec des animations à Lupinu (Alb’Oru, Boulodrome de Lupinu, Salle Polyvalente, Maison des Quartiers Sud) et en centre-ville (Casa di e Lingue). Le 30 novembre, place au Petit Train de Bastia qui arpente la ville pour récolter les dons recueillis dans les écoles participantes et la crèche municipale. Cette journée se terminera par une déambulation Carrughju Sant’Anghjuli avec les associations Bastia Eterna et Praticalingua. Et enfin pour clôturer cette fête, la Casa di e Lingue accueille l’exposition « à manu tesa » de Charlotte Raffalli.