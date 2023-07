San Ghjuvanni-di-Moriani : 5 dates pour le festival "San Ghjuvanni in'cantu"

San Ghjuvanni-di-Moriani va se mettre à l'heure de la musique en juillet et en août.

Cela se fera à laveur d'un festival - San Ghjuvanni in'cantu - qui va faire pénétrer "une musique d’exception dans des territoires ruraux privés d’art vivant" ainsi que l'explique Alexandre d'Oriano "Programme varié, moment d’échange et de convivialité après le concert, lieux insolites voici notre credo" explique encore celui qui a eu la bonne idée de cette initiative qui se déploiera à compter de ce vendredi 21 juillet à l'église de San Ghjuvanni avec "Camerata Figarella".





Autres rendez-vous : le 23 juillet avec "Tous les mots qui me viendront", théâtre musical qui sera donne à la chapelle Sainte-Marie du hameau de Cioti; le 25 juillet avec "Soirs d'Opera" à l'église de San Ghjuvanni; le 29 juillet avec "Magicanima", voix de Corse et du Monde, à la Piazzetta Federici au hameau de Casone et enfin le 9 août avec "Corde è anima" à la chapelle de San Mamilianu par le sentier de montagne.

L'entrée est libre.