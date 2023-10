Salon de l'auto de Bastia : de vendredi à dimanche sur la place Saint-Nicolas

Le salon de l'auto de Bastia revient ces 20, 21 et 22 octobre 2023 sur la place Saint-Nicolas.

Durant 3 jours, on pourra découvrir motos, quads, 4X4, véhicules utilitaires et plus de 200 véhicules de différentes marques.

Le salon sera celui du neuf mais également celui de l'occasion et sera ouvert vendredi, samedi et dimanche de 10 à 19 heures.

L'entrée est gratuite.