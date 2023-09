Saint-Florent : Les journées européennes du patrimoine sur le Grand Site de France

A l’occasion des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 15,16 et 17 septembre 2023, le Syndicat Mixte du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint Florent et ses partenaires organisent dans la matinée du samedi 16 septembre une visite de terrain dédiée au patrimoine agricole bâti du Grand Site.



Au programme de la journée, nous commencerons par une brève présentation de l’opération « Pierres Sèches », puis nous nous rendrons sur site et plus précisément à Saint Florent et Poggio d’Oletta afin de visiter deux pagliaghji rénovés dans le cadre de cette opération.



Dans le même temps, deux expositions photos temporaires retraçant les évolutions des chantiers de ces édifices seront présentées au public à la Maison du Grand Site de France à Saint Florent et à la salle des fêtes de Poggio d’Oletta à partir du vendredi 15 septembre 2023.