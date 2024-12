L'artiste corse Robert Chantereau dévoile une version réarrangée de son titre Paesi Abbandunati, un hommage poignant aux villages désertés de l'île. Initialement publié sur son premier album, ce morceau réenregistré, avec des arrangements modernes, souligne l'exode rural et la préservation de la mémoire collective. En collaboration avec ATOM Studio et des musiciens talentueux, Chantereau livre une interprétation émotive et authentique, enrichie par la touche de Vincenzu Lota à la production. Ce projet est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.