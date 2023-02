Résidence d'Accélération sur la transition écologique d'Emaho : les candidature sont ouvertes

Les candidatures pour participer à la Résidence d'Accélération - Transition Écologique sont ouvertes et ce jusqu’au 8 mars 2023. La Résidence s'adresse à tous les entrepreneurs qui souhaitent développer au sein de leur entreprise, un produit, un service ou de nouvelles pratiques en faveur de la transition écologique.



Le format “Résidence”, proposé aux entreprises retenues, leur offre une opportunité unique de se retrouver en immersion pendant une semaine pour faire grandir leur projet. Accompagnés par une équipe d’experts et de mentors, les entrepreneurs progresseront grâce à une méthodologie éprouvée, conçue spécifiquement pour des contextes d’accélération de projets.



Pour plus d’infos sur cette Résidence :



La Résidence d’Accélération



Voici le formulaire de candidatures :



L’Appel à Candidatures



La Résidence d’Accélération Transition Écologique est organisée par émaho, en partenariat avec l’ADEME et la M3E, et avec le soutien de la CCI de Corse, de La Poste, de mojo et de Nicolas Alfonsi.