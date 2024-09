Reprise des cours de judo du Shin Gi Tai Borgo Judo

Après l’engouement des Jeux Olympiques de Paris 2024, le club de judo de Borgo a repris ses cours, l’afflux de nombreux petits judokas, des ados et des adultes.

Les cours ont lieu au Complexe Sportif de Borgo

Lundi à 17h30 pour l’éveil judo.

Mercredi et vendredi pour les enfants, adolescents et adultes.