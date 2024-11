Le 7 décembre à partir de 14h30, le musée de l’Alta Rocca accueillera les Rencontres Interdisciplinaires 2024 sur le thème Ci sò tutti quessi è pò ci sò eo…. Cette édition sera dédiée à la paléodémographie de la Corse, une discipline qui étudie les populations anciennes pour déterminer leur nombre et leur composition à travers plusieurs méthodologies, allant de l’archéologie à la génétique des populations. Les chercheurs échangeront sur les grandes crises démographiques, telles que les guerres, épidémies et émigrations, et discuteront des résultats obtenus grâce aux avancées récentes de l’archéologie et des sciences sociales. Ces rencontres offriront également une réflexion sur la démographie à différentes échelles spatiales, de la famille à la province.