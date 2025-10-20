Rencontre avec Hervé Cheuzeville à Alma Librairie le samedi 25 octobre

Alma Librairie a le plaisir d’accueillir Hervé Cheuzeville le samedi 25 octobre a 17h30, pour une rencontre exceptionnelle avec le public. Écrivain, voyageur et humaniste, Hervé Cheuzeville est connu pour son engagement en faveur des peuples oubliés et son regard profondément respectueux sur la diversité humaine et culturelle de notre planète.

Ancien travailleur humanitaire pour diverses organisations internationales, il a parcouru de nombreuses régions du monde, souvent en situation de crise, toujours animé par une curiosité bienveillante et une volonté de témoigner. Son œuvre mêle récit de voyage, réflexion humaniste et témoignage de terrain.

Il vient de publier un nouvel ouvrage intitulé À la rencontre Enawene Nawe, consacré à un peuple premier d’Amazonie, les Enawene Nawe. Ce livre est une immersion rare et sensible dans la vie de cette communauté autochtone du Brésil, qui lutte pour préserver son mode de vie, sa culture et son lien ancestral avec la nature.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec l’auteur autour de ses expériences, de son livre et de sa vision profondément humaine du monde.

Un moment de partage et de réflexion à ne pas manquer.

