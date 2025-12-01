Rencontre Littéraire dimanche 23 Novembre à Sisco

Cette rencontre littéraire se tiendra en la Salle des fêtes de Siscu, ce dimanche 23 novembre de 15 à 18 heures. Chaque auteur invité présentera brièvement son parcours et son ouvrage dont il lira un extrait avant d’échanger avec le public. À ne pas manquer :

Une intervention de Marie-Madeleine Poli Bonifaci sur le thème : « Lire et donner à lire : le regard d’une enseignante qui tente aussi d’écrire ». Le débat avec le public sera suivi d’une séquence de dédicaces pour rencontrer les auteurs de plus près !

Avec Marie-Paule Dolovici, Philippe Moncho, Dominique Piferini, Marie-Madeleine Bonifaci, Jean-Pierre Santini, Petr’Anto Scolca et Marcel Spampani.

