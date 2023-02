Reforme des retraites : le PCF en Corse appelle à manifester ce 16 février

Le communiqué





Les premières journées de mobilisation ont montré un rejet massif par les Françaises et les Français du projet de réforme des retraites du gouvernement et du MEDEF portant l’âge légal de départ en retraite à 64 ans et allongeant la durée de cotisation.

La voie du progrès social est à l’opposé de répondre aux immenses besoins de santé, de protection sociale, de services publics et de productions nouvelles écologiques et sociales.

Les communistes ont cette ambition. Leur projet est celui d’une retraite à taux plein à 60 ans pour toutes et tous, intégrant la prise en compte des années d’études et de formation, du nombre d’enfants, de la pénibilité, avec des droits au départ anticipés et une sécurité sociale du 21ème siècle, bien commun de ses cotisants.

Le financement qu’ils proposent reposent sur des innovations comme la création d’une cotisation sur les revenus financiers des entreprises ; une modulation à la hausse des cotisations sociales pour les entreprises qui attaquent l’emploi, les salaires et la formation.

Le gouvernement a été mis en échec sur l’article 2 du projet de loi (index sénior). Ensemble nous pouvons imposer le retrait de ce projet de loi antisocial. En ce sens, le PCF se joint à l’appel des organisations syndicales à manifester massivement ce jeudi 16 février à 15 heures à Bastia au départ du palais de justice