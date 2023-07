Redevance ordures ménagères : Mobilisation des habitants de la Communauté Pasquale Paoli

Le communiqué





Une constatation s'impose : la Redevance Ordures Ménagères a connu une augmentation de 40 % au cours des 5 dernières années, sans qu'aucune amélioration du service ne soit constatée. La Chambre Régionale des Comptes, saisie par le préfet, a récemment rendu un rapport mettant en évidence un déficit important de 581 894 € pour l'exercice 2023, résultat d'une mauvaise gestion de la communauté de communes depuis sa création. Malheureusement, aucune solution d'avenir satisfaisante ne nous est proposée par la communauté de communes, et aucune mesure d'économie n'est prévue pour les années à venir.

La seule proposition consiste en une nouvelle augmentation de 108 € pour boucler le budget de cette année, ce qui représente une augmentation de 49 %, portant le montant total à 332 €. Face à cette situation, nous envisageons la création d'un collectif de citoyens pour défendre nos intérêts. En attendant de finaliser la mise en place de ce collectif et dans la perspective d'une prochaine réunion de la communauté des communes le mercredi 19 juillet à 17h30, nous vous proposons de nous rassembler afin de manifester notre désaccord face à cette nouvelle augmentation insupportable, dans un contexte économique très difficile.

Nous vous invitons à venir nombreux et déterminés à Francardo, devant les locaux de la communauté de communes, pour démontrer notre volonté de lutter contre cette situation. Ensemble, nous souhaitons exprimer notre détermination à faire face à cette réalité.