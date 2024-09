Récitals de piano au Palais de Justice de Bastia, un prélude aux Journées du Patrimoine

Le vendredi 20 septembre 2024, la cour d’appel de Bastia accueillera deux récitals de piano à 14h00 et 17h00. Organisés à la veille des Journées Européennes du Patrimoine, ces concerts de musique classique mettront en lumière le Palais de Justice. Sylvain Bottineau, Georges-Henri Ducreux et Dominique d’Arco interpréteront des œuvres de Beethoven, Mozart, Rachmaninov et Bach-Busoni.

L’événement, ouvert au public sous réserve des places disponibles, est proposé par l’association Toutenmesure sous le patronage de la Première Présidente de la Cour d'appel et du Procureur Général.