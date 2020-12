Rassemblements pour soutenir la culture en Corse

Le monde de la culture vient d'être durement touché par les annonces du gouvernement qui ont fait miroiter une réouverture des lieux culturels au 15 décembre pour finalement faire marche arrière sous prétexte d'un trop grand nombre de cas de Coronavirus encore en activité. Dans le même temps, les grandes surfaces, les boutiques, les écoles, les cantines, etc. restent ouvertes. Alors que les récentes études le confirment, il n’existe pas de cas de cluster dans un cinéma et un théâtre qui ont très tôt mis en place et fait respecter les contraintes sanitaires (gestes barrières, gel à disposition, port du masque, distanciation, aération et nettoyage).

Aujourd’hui un peu partout en France, la colère fait suite à l’effarement.





En Corse, un collectif d’artistes vient de décider d’organiser un rassemblement solidaire du mouvement national. En Haute-Corse, il aura lieu le mardi 15 décembre à 12 heures, rue César Campinchi, au niveau d'Una Volta. Un lieu symbolique qui rassemble sur quelques mètres, en plus du centre culturel, le Théâtre, le conservatoire de musique et le cinéma le Régent. Rassemblement aussi à partir de 17 heures à L'Île-Rousse devant le cinéma Le Fogata.



Le collectif a largement diffusé ce texte : « Care e Cari artisti e ghjente di Bastia e di Corsica

Il n’y a plus de FERMÉS aujourd’hui en France que les lieux de SAVOIRS (universités), de CULTURES (théâtres, cinés, musées) et la NUIT. C’est-à-dire des lieux et des heures qui rendent possible des rencontres entre les gens et entre les gens et des œuvres. Des lieux et des heures qui nous ouvrent à percevoir et à PENSER AVEC des œuvres et AVEC l’AUTRE notre monde et le désastre où nous sommes. “Mais si il est si dangereux de penser”, comme l’a dit Hannah Arendt, elle ajoutait aussi en riant, “il est encore plus dangereux de ne pas penser”. »



• Rassemblement mardi 15 décembre à midi, devant Centre Culturel Una Volta, Bastia

et à partir de 17h devant le Fogata de L'Île-Rousse