À 38 ans, le gardien de but bastiais Jean-Louis Leca prend sa retraite

Dimanche 19 mai, Jean-Louis Leca a disputé son dernier match professionnel. À 38 ans, après une carrière riche de 125 matchs avec le Sporting Club de Bastia et des passages marquants à Valenciennes, l'AC Ajaccio, et finalement Lens, Leca a annoncé sa retraite. Lors de cette 34e journée de Ligue 1, où Lens a concédé un match nul 2-2 contre Montpellier, le gardien corse a fait ses adieux au terrain, mais peut-être pas au monde du football.



Dans un long post sur Instagram, Leca a annoncé sa retraite et exprimé sa gratitude envers ceux qui ont marqué sa carrière. "Il est temps pour moi de tourner non pas une, mais plusieurs pages et je voulais simplement vous l'annoncer par ce message un peu long," a-t-il écrit. "Difficile en effet d'être synthétique après vingt années en professionnel... Le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est merci."



Le Bastiais, reconnu pour son caractère parfois tempétueux mais toujours passionné, a tenu à rendre un hommage particulier à son île natale, un élément central de sa carrière et de sa vie. Il a commencé par remercier Furiani Agliani, son club formateur, où tout a débuté en famille. "C'est là que tout a commencé," a-t-il rappelé avec émotion. Puis, c’est au Sporting Club de Bastia, son club de cœur, qu’il a connu ses plus belles heures de formation et d'éclosion au haut niveau. "Surtout, j'ai eu le bonheur absolu d’évoluer avec mes amis, un privilège dans le monde du football."



Jean-Louis Leca n’a pas oublié de saluer le soutien constant et la sympathie particulière des Corses tout au long de sa carrière. "J'ai toujours ressenti ce soutien constant et une sympathie particulière, je tiens à saluer toutes les personnes qui m'ont apporté cette affection de près ou de loin," a-t-il ajouté. Il a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui ont façonné son parcours, notamment son premier entraîneur, Monsieur Biaggini, ainsi que ses formateurs François Ciccolini et Stéphane Saillant.



Le gardien a aussi évoqué ses passages au Valenciennes FC, où il a mûri en tant qu’homme, et à l'AC Ajaccio, où il a poursuivi sa carrière "malgré les difficultés." Enfin, il a exprimé sa gratitude envers le Racing Club de Lens, son dernier club, où il a vécu "une histoire incroyable, presque indescriptible." "Par son accueil, sa générosité, son authenticité, cette famille Sang et Or a réuni les conditions d'une acclimatation naturelle. Et que dire de ce Bollaert-Delelis extraordinaire... Mille mercis à vous, supporters de chaque club dont j'ai toujours porté fièrement le maillot."



Un soutien indéfectible



Au-delà des terrains de jeu, Leca a tenu à saluer ceux qui ont contribué à son développement, non seulement dans le sport mais aussi dans la vie. Il rend hommage à sa famille, "mon socle, ma force", notamment à sa grand-mère qui "n'a jamais raté un match", et à sa femme et ses filles "qui ont eu une constance de tous les instants, qui m'ont accompagné avec un amour inconditionnel et ce souci permanent de m'apaiser."



La retraite de Leca ne signifie pas nécessairement son départ du monde du football, car il évoque des "nouvelles orientations en lien avec le football" et la possibilité de rejoindre le staff du RC Lens.