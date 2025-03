Plusieurs collectifs appellent à un rassemblement samedi 29 mars à partir de 10h30 au pont d’Altiani pour défendre les droits du vivant et les milieux naturels.

Dans un communiqué commun, une quinzaine d’associations dénoncent les « modèles mortifères » imposés par la société néo-libérale et appellent à « organiser la résistance » face notamment aux projets de traitement des déchets comme le centre de sur-tri de Monte ou l’enfouissement près du Tavignanu.



La journée alternera prises de parole, spuntinu, ateliers pour petits et grands (chant, clown, ricochets…) et une performance danse et violoncelle.



Parmi les collectifs engagés : Tavignanu Vivu, A Rimigna, Risurgenza, Piaghja di Golu, Mare Vivu, Terres de Liens Corsica, ou encore Zeru Frazu.