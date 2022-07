Rapprocher le monde du travail eux élèves : une convention signée entre le rectorat de Corse et Entreprendre pour Apprendre

Cette convention est le départ de nouvelles synergies et approches pédagogiques complémentaires au monde scolaire pour interconnecter le monde de l’entreprise, les jeunes et l’école.

Un exemple de partenariat qui inspire les autres régions et notamment les 17 associations Entreprendre Pour Apprendre qui oeuvrent chaque jour pour révéler les talents des jeunes par le biais de la Mini-Entreprise®.

L’organisation du séminaire national de l’association a été l’occasion de convier Mr Le Recteur et son équipe à un échange sur les différentes possibilités d’intégrer les programmes des Mini-Entreprise® au sein des établissements scolaires.

Un format de rencontre qui a permis au recteur de renouveler son soutien à notre partenariat, de présenter sa vision de la relation écoles-entreprise pour connecter nos établissements scolaires et leurs élèves au monde socio-économique.

Des discussions sur le rôle des représentants académiques en complément des associations pour une meilleure implication et compréhension des programmes ont été abordé ainsi qu’une présentation des différences régionales et un échange sur les collaborations mises en place.

Une matinée constructive mettant au coeur des bonnes pratiques le fonctionnement insulaire qui confirme une réelle volonté de faire avancer les jeunes vers de nouvelle manière d’aborder leurs vies futures et le monde de l’entreprise.