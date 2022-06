Raid Oxy’Jeunes Aventure : trois jours de sport et aventure dans le Sartinesi-Valincu-Taravu



La 14ème édition du Raid Oxy’jeunes Aventure – A Sfida Natura, se déroule du 3 au 5 juin 2022 sur le territoire du Sartinesi/Valincu/Taravu. Organisée par la Collectivité de Corse, cette manifestation née pour diffuser les valeurs du sport, de l’entraide et du respect à la jeunesse insulaire s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans.



Cette manifestation sportive suscite un vif engouement auprès des adolescents, âgés de 14 à 17 ans. En témoigne le nombre d’inscriptions enregistrées par la Direction des sports de la Collectivité de Corse depuis quelques années. En 2022, la compétition comptera 40 équipes. Les adolescents participent à cette compétition, par équipe de trois, dans les catégories cadets, cadettes, juniors filles, juniors garçons ou mixtes. Ils sont issus de structures organisées comme les établissements scolaires, le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, le pôle espoir judo, les clubs de triathlon et cyclisme, ou s’inscrivent de manière individuelle. Les engagés sont originaires de toutes les régions de Corse (Aiacciu, Bastia, Corti, Nebbiu, Purtichju, Piaghja Urientali…) et du continent.

Le parcours comporte des épreuves de VTT, de course en montagne, de course d’orientation, de swimrun, de canyoning et de kayak.



Un encadrement qualifié

Afin de garantir une sécurité maximale dans les épreuves sportives et un accompagnement de qualité pendant toute la durée de la compétition, les participants seront encadrés par une équipe technique composée d’encadrants diplômés, d’une équipe médicale de 15 personnes (médecins, infirmiers, secouristes) et une équipe logistique. Au total, c’est une cinquantaine de personnes qui permettra la tenue du Raid Oxy’Jeunes 2022.

La remise des prix est prévue dimanche 5 juin, à 16h00 sur la plage de Campumoru.



L’édition 2022 sera l’occasion pour les participants de rencontrer Juliette Lepage, nouvelle Ambassadrice sportive de Corse. Elle sera à leur côté pour évoquer son engagement sportif et son parcours de vie.