Prunu : une journée d'hommage au docteur Giacomi

L'association Paese di U Prunu, ainsi que les enfants et petits-enfants du docteur Giacomi, organisent une journée hommage pour honorer la mémoire de ce médecin très apprécié dans les villages de la Castagniccia et de la Casinca.

Cette journée se déroulera le dimanche 28 mai 2023 à partir de 15 heures à Prunu.



L'événement sera l'occasion de célébrer la vie et l'héritage du docteur Giacomi, en compagnie de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Les organisateurs souhaitent rassembler un large public pour rendre hommage à cet homme qui a marqué la vie des habitants de la région. L'événement promet d'être une journée émouvante et conviviale, avec des témoignages, des anecdotes et des souvenirs partagés par les participants. Tous ceux qui ont connu le docteur Giacomi sont invités à se joindre à cette journée en son honneur.