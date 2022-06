Prunelli di Fiumorbu : une ballade animée et une conférence sur l'eau ce samedi 2 juillet

Samedi 2 juillet, le CPIE A Rinascita organise avec la mairie de Prunelli di Fiumorbu une journée spéciale gratuite et ouverte à tous sur les enjeux de l’eau dans la commune, avec dès 10h une ballade animée qui partira du parking de Calzarellu et qui essayera de répondre aux questionnements des habitants autour de l’eau.A 17h au cinéma l’Excelsior d’Abbazia, ce sera au tour d’Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’Université de Corse, de présenter une conférence intitulée « Eau et changements climatiques en méditerranée »Ces animations s’inscrivent dans un programme d’animations visant à solliciter les habitants sur les enjeux de l’eau du territoire dans le cadre de la révision de son PLU.Entourée de 3 cours d’eau et d’une zone humide, la commune est consciente que l’enjeu de préservation de la ressource est de taille.Les changements climatiques impactent directement la ressource, une prise de conscience est nécessaire afin de mener des actions en faveur de sa préservation mais aussi agir pour prévenir ou anticiper les risques.Pour la balade, prévoir, eau, casquette et chaussures adaptéesPour plus d’info : vfoubert@cpie-centrecorse.fr ou 07 88 17 77 98