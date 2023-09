Ouverture des stands exposants à 5h30

Heures d'ouverture pour les visiteurs : 7h00 - 16h00

Restauration et rafraîchissements disponibles sur place

Parking à proximité

Toilettes sur place.

Vous cherchez des trésors cachés ou simplement une bonne affaire ? Rejoignez-nous le dimanche 10 septembre sur la place du marché de Migliacciaru à PRUNELLI DI FIUMORBU pour notre prochain vide-greniers sensationnel au profit de notre association l'ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale): Réservez votre stand dès maintenant pour garantir votre place. Que vous ayez des objets vintage, des vêtements, des meubles, des jouets ou des articles faits à la main, notre vide-greniers est l'endroit idéal pour partager vos trésors.Venez avec vos amis et votre famille pour une journée de chasse aux trésors. Vous pourriez trouver des articles uniques et rares que vous ne trouverez nulle part ailleurs.Informations pratiques :Pour plus d'informations et pour réserver votre stand (10€ les 4m), contactez-nous au 07 82 66 09 14 .Suivez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/adsb. plaineorientale/