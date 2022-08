Prunelli-di-Fiumorbo : Les inscriptions au centre culturel Anima sont ouvertes

Les inscriptions au centre culturel Anima pour la nouvelle année scolaire sont ouvertes. Pour vous inscrire il suffit de complétez une fiche d'inscription, téléchargeable sur le site www.centreculturelanima.fr (ou disponible au secrétariat) et de la renvoyer sur l'adresse mail anima.lazaarhassna@gmail.com . Il est également possible de la déposer au secrétariat ou dans la boite aux lettres de l'école de musique.Les nouvelles inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée après les réinscriptions des anciens.Pour les cours d’instruments, les élèves s’inscrivant en formation musicale seront prioritaires.Information importante : le fonctionnement de l’école de musique se trouve fortement perturbé par son parking. Il sera possible aux usagers de se garer sur la parcelle qui reste, entre les chantiers de l’ancien parking et les maisons en bord de territoriale. Merci de penser au co-voiturage !Nouvelle offre de cours à Bravone :A Bravone, nous proposons une nouvelle offre de cours sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions :Eveil musical (moyenne et grande section de maternelle) le mardi de 16h45 à 17h30.Initiation musicale (CP) le mardi de 17h30 à 18h15.Atelier de cirque sur plusieurs dimanches. Découverte des arts du cirque avec réalisation d'un spectacle.Plus d'infos au 04 95 59 26 67 ou sur notre site www.centreculturelanima.fr