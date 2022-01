Prunelli di Fium'Orbu : les évènements de la semaine du centre culturel Anima

Concert "Berthe" le vendredi 14 janvier à 20h30 à la salle Cardiccia.

Berthe est une aventure musicale née de la rencontre entre les machines et les instruments.Une musique ancrée dans les productions électroniques, qui vient flirter avec des sons que la musique électronique n’a pas pour habitude d’embrasser. Le grain naturel, organique, produit par les sonorités de la trompette, des percussions, de la guitare, ou encore de la contrebasse, se marie aux synthétiseurs analogiques, aux boîtes à rythmes et aux samples.

Le beat donne alors l’impulsion. Il pose la première empreinte de l’intention musicale : soulever vos orteils du sol et faire bouger vos épaules. La basse insuffle le groove et projette les arrangements vers une autre perspective : le mouvement musical. Naviguant entre le Post Punk, le Disco, l’Indie, la New Wave ou encore la Techno, Berthe se faufile, esquive et se déhanche. Berthe est constamment en mouvement.