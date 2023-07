Projet du téléphérique d’Ajaccio : La contribution à l’enquête publique de A Manca aiaccina

Le texte :







« En 2025, ici, sur terre, en mer, vous vous déplacerez autrement à

Ajaccio ».

Il reste deux ans pour que les Ajacciens, habitants et visiteurs, puissent

vérifier la pertinence de cette annonce alléchante et, aussi, très optimiste.

En 2019, le PDU était adopté et son élément majeur était le projet

« ANGELO », projet de téléphérique reliant le quartier St Joseph avec celui de

Mezzavia : présenté comme le dispositif central de la politique de « mobilité »

de la municipalité et de la CAPA, ce téléporté aurait, selon ses initiateurs, deux

objectifs : « améliorer la santé publique », en réduisant la pollution générée par

la mobilité (c’est à dire par l’utilisation excessive des véhicules à moteur) ; et

« fluidifier la circulation » en réduisant l’usage de la voiture.

Ces prétendus « objectifs » ne sont, en réalité, que des constructions

intellectuelles destinées à justifier le coût d’un équipement « aérien », original,

et potentiellement séduisant ; et, surtout, à faire oublier la faute politique qui

avait consisté à supprimer la voie routière directe Pietralba / Stiletto (bien

moins coûteuse, et prévue de longue date, pour relier ce grand quartier et les

nouveaux équipements du Stiletto, dont l’hôpital neuf).





Plutôt que de revenir sur une « promesse électorale » qui n’était qu’une

reculade sans gloire face à la mobilisation (très égoïste) de quelques dizaines

d’électeurs du quartier, il a été proposé une autre démarche « globale »

relative aux mobilités à Ajaccio, en incluant pour la partie orientale de la ville,

un équipement moderne, spectaculaire, qui pourrait flatter la vanité locale, et

faire oublier la faute initiale.

Si l’on prend la peine de revenir à la genèse du projet de téléporté, il

faudra convenir qu’il est assez « mal né », parce qu’il est le fruit d’une volonté

de camoufler ses motivations réelles derrière une réflexion générale

uniquement centrée sur les mobilités, sans analyse de fond sur le

fonctionnement urbain d’Ajaccio.

Au nom de La gauche municipale ajaccienne, Etienne Bastelica a déjà eu

l’occasion, à diverses reprises, devant le conseil municipal, de formuler les

réserves sérieuses qu’il émettait sur ce projet. Ces réserves s’enracinent dans

une exigence de diagnostic d’ensemble de notre espace urbain, sa

configuration particulière, les résultats des décisions antérieures relatives à son

aménagement, ses atouts et aussi ses contraintes. Par exemple, nous ne

voyons pas notre ville (comme le prétend bien trop schématiquement la

littérature destinée à justifier le choix du téléporté) divisée en deux zones, à

l’est et à l’ouest, qui s’ignoreraient et qu’il faudrait les relier par... un

téléphérique !

Nous préférons rappeler les grands principes d’aménagement fixés par

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté en 2013, annulé par le Tribunal

administratif de Bastia et (décision rarissime en Corse) réhabilité par la Cour

administrative d’appel de Marseille. Ces trois principes d’aménagement

tenaient compte de la configuration du territoire urbanisé d’Ajaccio et se

traduisaient concrètement dans le règlement : Protection-Valorisation dans la



partie ouest, de Capo di Feno-La Parata jusqu’au Parc Bertault ; Densification-

Requalification dans la partie centrale, du Parc Bertault au Boulevard Maréchal



Juin ; Renouvellement-Développement maîtrisé dans le secteur est, du

Boulevard Maréchal Juin au Stiletto-Mezzavia et au Vazzio. Ces principes

généraux permettent de conserver une vision équilibrée de l’aménagement

urbain qui respecte à la fois l’unicité du territoire, et la configuration

particulière et les caractéristiques propres de chacune de ses parties.



Visiblement, ce n’est pas ainsi que raisonne la majorité actuelle qui

voudrait accréditer l’idée que le téléporté pourrait avoir un effet curatif sur la

thrombose régulière de la circulation à Sarrola-Baleone, ou sur la route des

Sanguinaires ! Et nous n’évoquerons que pour mémoire la délivrance de permis

de construire qui ont aggravé la densification de l’habitat dans des zones mal

desservies...

S’agissant des mobilités, les arguments publics du maire, Stéphane

Sbraggia, en réponse à ses contradicteurs, ont pourtant été marqués par un

certain bon sens : le téléphérique ferait partie d’un ensemble de mesures

destinées à fluidifier le trafic automobile : couloirs bus, recherche de petits

emplacements disséminés dans le centre-ville pour créer de nouvelles places

de stationnement, minibus gratuits en centre-ville, agrandissement du parking

souterrain du Diamant, navette maritime... Rien de tout cela n’est inutile,

naturellement ; le téléphérique non plus.

Mais, ces propositions quel que soit leur intérêt technique, ne

représentent que de simples ajustements limités, localisés, et déconnectés

d’une vision globale des grandes tendances qui affectent le territoire et qui

engagent l’avenir de l’aménagement urbain : étendue de l’espace ajaccien et

croissance « tout en longueur » de l’urbanisation, système viaire notoirement

sous-dimensionné, déplacements domicile-travail toujours plus chronophages

du fait d’un arrière-pays de plus en plus résidentiel, création de nombreux

lotissements difficiles d’accès pour les transports publics...Bref, on ne perçoit

pas, malgré la réalisation ou la programmation d’équipements utiles, dans

quelle direction la majorité municipale veut orienter l’aménagement urbain.

« Préparer l’avenir », soit. Tout le monde comprend cette intention

louable. Mais de quel avenir s’agit-il ? Le téléporté, même s’il peut apporter à

la capitale régionale une note de modernité flatteuse, pourra - t - il répondre,

structurellement, aux besoins de la population en matière de fluidité du trafic

automobile ? Il aura sans doute une fonction localisée à l’est ; mais, on devrait

le vérifier dans quelques temps, il ne sera pas, hélas, l’instrument majeur de la

fluidité du trafic automobile à Ajaccio...





Pour ce qui concerne notre contribution à l’enquête publique, nous

refusons de nous laisser entraîner dans une polémique d’un autre âge où l’on

redouble de qualificatifs sommaires et définitifs (« inutile », « ruineux »,

« pharaonique », « curiosité touristique »...), sans rien proposer. En revanche,

nous émettons de sérieuses réserves sur la démarche d’ensemble, car, à notre

avis, cet équipement ne pourra pas atteindre les objectifs qu’on lui assigne. La

réflexion urbaine de la majorité municipale ne nous paraît pas à la hauteur des

enjeux et des défis que notre ville doit relever.

Une remarque pour conclure, provisoirement, notre propos : quand la

CAPA annonçait fièrement que « en 2025, ici, sur terre, en mer, vous vous

déplacerez autrement à Ajaccio » son engagement sera peut-être tenu, même

si, vraisemblablement, ce ne sera pas en 2025 !

Pourquoi ? Parce qu’ elle a promis que nous nous déplacerions

autrement. Pas que nous nous déplacerions mieux !



Etienne BASTELICA, conseiller municipal d’Ajaccio ;

Jean-Marc Ciabrini, ancien conseiller municipal d’Ajaccio ; Paul Antoine

Luciani, ancien premier adjoint au maire.